خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار الاسبوع الماضي استطلاعا حول اعلان واشنطن وقف دعم العدوان على اليمن .



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

اعلان البيت الابيض الاميركي وقف دعم العدوان على اليمن سببه:

– فشل العدوان (88%)

– نظرة مختلفة تجاه اليمن وشعبه (10%)

عدد المشاركين: 2,082

تقيّم الغالبية الساحقة من المستطلعين اعلان الادارة الاميركية وقف دعم العدوان على اليمن بعد وقت قصير من توليها الحكم على انه عائد لفشل العدوان المدعوم اميركيا في تحقيق اهدافه، وبالتالي فإن واشنطن وبمجرد تغير الادارة الاميركية سارعت لاغتنام فرصة الخروج الاميركي من الدعم المعلن للعدوان. اما المساعي الجدية لوقف العدوان فتبقى رهينة الايام المقبلة واذا ما توقف فيكون ذلك سببه صمود ومعادلات الشعب اليمني المقاوم والجيش واللجان الشعبية. وفي الاستطلاع نسبة ضئيلة تعتبر ان الادارة الاميركية اعلنت هذا الموقف نتيجة التغيير عن الادارة السابقة في النظرة الى اليمن.