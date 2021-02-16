ياغي: نقترب من النصر النهائي على العدو الصهيوني بفضل المقاومة

أحيا “حزب الله” الذكرى السنوية للشهداء القادة في بلدة النبي شيت بمراسم عند مقام الشهيد السيد عباس الموسوي، بمشاركة المعاون التنفيذي لأمين عام الحزب النائب السابق محمد ياغي، رؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات.

وتحدث ياغي، فقال “سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، هو رمز الاستقامة في هذه المسيرة التي قادها منذ الطلقات الاولى في وجه الاحتلال الصهيوني، وكان أنموذجا للوفاء والصدق والزهد، طائعا للولي الفقيه ولم يحد عن ذلك قيد أنملة”.

واشار اننا ” نقترب أكثر وأكثر نحو النصر النهائي على العدو الصهيوني بفضل المقاومة التي نحميها بكل ما نملك كما اوصانا السيد عباس، ونحن ماضون على هذا الدرب حتى تحقيق كامل الأهداف مهما حيكت المؤمرات والدسائس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام