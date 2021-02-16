عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 16 شباط 2021

العناوين
الأخبار :
– قرض الفقراء: البنك الدولي يفرض وصايته
– الحريري وباسيل: منازلة في الخيارات الفاشلة
– التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟
– مصرف لبنان يتجنّب أسئلة «ألفاريز»: سنتعاون إيجابيـاً مع التدقيق الجنائي
– انسحابٌ من مناطق وتثبيتٌ في أخرى: «إعادة انتشار» أميركية في شرق الفرات
البناء :
– السيد نصرالله يتحدّث اليوم… لحل سريع للأزمة الحكوميّة… وأمل تؤكد بقاء مبادرة بري
– سجال بعبدا وبيت الوسط على توتر عالٍ… ووساطات لهدنة إعلاميّة تفتح باب التشاور
– ”القومي” لمساءلة اللبنانيين الذي وقعوا دعوة لعدم رفع العقوبات عن سورية… ويصفها بالشائنة
الديار :
– موسكو تدخل على “خط الازمة” دون مبادرة : احذروا دفع “فاتورة باهظة”
– اسرائيل تسعى لاستدراج واشنطن الى المنطقة.. فهل يدفع لبنان “الثمن” ؟
– المواجهة مفتوحة بين عون والحريري.. “نشر للغسيل” وما خفي اعظم !
اللواء :
– الإشتباك الحكومي”: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك!
– انخفاض ملحوظ في عدّاد الإصابات .. ولا جلسة للموازنة وسط انقطاع التواصل
الجمهورية :
– الحكومة على رفّ “المشاعر الشخصية” وسيناريوهات خطيرة تلوح في الأفق
النهار :
– تصعيد حاد وروسيا تستعجل ايضاً “حكومة مهمّة”
الأنباء :
– انطلاقة مطمئنة لعمليات التطعيم.. 40 شخص كل ساعة والمطلوب رفع العدد
– القلق على لبنان يضع موسكو على خط المساعي.. وترقّبٌ لاتجاهات موقف حزب الله
اسرار
البناء
– تسعى قيادات لبنانية لتثبيت هدنة إعلاميّة بين فريقي بعبدا وبيت الوسط واعتبار إفراغ الذخائر في اليومين الماضيين نهاية إطلاق النار المتبادل لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء لإعادة المسار الحكومي الى تبادل المقترحات بدلاً من تبادل المسؤوليات وتنازع الصلاحيات.
– قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسعى قطرياً بين واشنطن وطهران قد يصل الى إعلان أميركي عن استثناء مشتريات إيران الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من العقوبات سواء لجهة السماح بتوريد المشتريات او لجهة تحرير الأموال اللازمة مقابل تجميد إيران للخروج من الملحق الخاص للاتفاق المقرّر خلال أسبوع.
الجمهورية
ـ نُقل عن مسؤول غير مدني أنه لا بد من معالجات إقتصادية ومالية سريعة، لأن هناك مخاوف كبرى بأن تشهد ”مؤسسات مهمة” ما زالت قائمة إرباكات شديدة من شأنها أن ترخي بنتائج وخيمة على البلد.
ـ دبلوماسي غربي سبق له أن خدم في لبنان أكد أن اتضاح موقف الرياض من تكليف الحريري سيحدد مصير الحكومة العتيدة وإن زيارة ماكرون الى المملكة ستعالج هذا الموضوع تحديداً.
ـ أوفد رئيس حزب شاب شخصيات مخضرمة من حزبه لإستمالة حزبيين قدامى ومنقطعين وناقمين.
اللواء
ـ تطرق اتصال هاتفي بين مسؤول ودبلوماسي “شرقي” إلى ما كشف عنه مؤخراً من طلب رسمي بتدخل بلاده في الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة.
ـ فوجئت أوساط نيابية وإعلامية بأسماء في “اللائحة الصفراء”، كان من شأنها أن تعمّق “الأزمة الشخصية” في ما يتعلق بمسار التشكيل!
ـ أثارت عمليات تطعيم وزير الصحة لعدد من الشخصيات ضجة على مواقع التواصل، لأسباب غير مفهومة أو مبررّة.
النهار
ـ بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون.
ـ سجل امتناع احد التلفزيونات الاساسية عن النقل المباشر لكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده.
ـ يحاذر مرجع نيابي الدخول في تصعيد سياسي مع مرجع رئاسي وتياره، على خلفية حساسية ذلك بالنسبة الى توأمه ضمن طائفتهما، ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.
ـ لوحظ أنّ برودة سياسية وقضائية أحاطت بملف التحقيقات حول انفجار المرفأ لاعتبارات داخلية ودولية، في ظل معلومات عن تحريك الملف في وقت غير بعيد.
الأنباء
– خطوة لافتة لدولة كبرى تجاه مرجعيتين لبنانيتين وذلك بعد ساعات من انكشاف محاولة فريق لبناني بإقناعها نسف مبادرة دولية تشكل خشبة خلاص وحيدة للبلد.
– استحقاق وطني أساسي ينتظر نتائج زيارة دولية مرتقبة إلى المنطقة التي سيحضر فيها هذا الملف بقوة.
المصدر: صحف