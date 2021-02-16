عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 16 شباط 2021

العناوين

الأخبار :

– قرض الفقراء: البنك الدولي يفرض وصايته

– الحريري وباسيل: منازلة في الخيارات الفاشلة

– التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟

– مصرف لبنان يتجنّب أسئلة «ألفاريز»: سنتعاون إيجابيـاً مع التدقيق الجنائي

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– انسحابٌ من مناطق وتثبيتٌ في أخرى: «إعادة انتشار» أميركية في شرق الفرات

البناء :

– السيد نصرالله يتحدّث اليوم… لحل سريع للأزمة ‏الحكوميّة… وأمل تؤكد بقاء مبادرة بري ‏

– سجال بعبدا وبيت الوسط على توتر عالٍ… ‏ووساطات لهدنة إعلاميّة تفتح باب ‏التشاور

– ‎”‎القومي” لمساءلة اللبنانيين الذي وقعوا دعوة لعدم رفع العقوبات عن سورية… ‏ويصفها بالشائنة

الديار :

– موسكو تدخل على “خط الازمة” دون مبادرة : احذروا دفع “فاتورة ‏باهظة”

– اسرائيل تسعى لاستدراج واشنطن الى المنطقة.. فهل يدفع لبنان “الثمن” ‏؟

– المواجهة مفتوحة بين عون والحريري.. “نشر للغسيل” وما خفي اعظم ‏‏!‏

اللواء :

– الإشتباك الحكومي”: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك‎!‎

– انخفاض ملحوظ في عدّاد الإصابات .. ولا جلسة للموازنة وسط انقطاع التواصل

الجمهورية :

– الحكومة على رفّ “المشاعر ‏الشخصية” وسيناريوهات خطيرة ‏تلوح في الأفق

النهار :

– تصعيد حاد وروسيا تستعجل ايضاً “حكومة مهمّة‎”‎

الأنباء :

– انطلاقة مطمئنة لعمليات التطعيم.. 40 شخص كل ساعة والمطلوب رفع العدد

– القلق على لبنان يضع موسكو على خط المساعي.. وترقّبٌ لاتجاهات موقف حزب الله

اسرار

البناء‎

– تسعى قيادات لبنانية لتثبيت هدنة إعلاميّة بين فريقي بعبدا وبيت الوسط واعتبار إفراغ الذخائر في اليومين ‏الماضيين نهاية إطلاق النار المتبادل لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء لإعادة المسار الحكومي الى تبادل ‏المقترحات بدلاً من تبادل المسؤوليات وتنازع الصلاحيات‎.

– قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسعى قطرياً بين واشنطن وطهران قد يصل الى إعلان أميركي عن استثناء ‏مشتريات إيران الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من العقوبات سواء لجهة السماح بتوريد المشتريات او لجهة ‏تحرير الأموال اللازمة مقابل تجميد إيران للخروج من الملحق الخاص للاتفاق المقرّر خلال أسبوع‎.‎

الجمهورية‎

ـ نُقل عن مسؤول غير مدني أنه لا بد من معالجات إقتصادية ومالية سريعة، لأن هناك مخاوف كبرى بأن تشهد ‏‏”مؤسسات مهمة” ما زالت قائمة إرباكات شديدة من شأنها أن ترخي بنتائج وخيمة على البلد‎.

ـ دبلوماسي غربي سبق له أن خدم في لبنان أكد أن اتضاح موقف الرياض من تكليف الحريري سيحدد مصير ‏الحكومة العتيدة وإن زيارة ماكرون الى المملكة ستعالج هذا الموضوع تحديداً‎.

ـ أوفد رئيس حزب شاب شخصيات مخضرمة من حزبه لإستمالة حزبيين قدامى ومنقطعين وناقمين‎.‎

اللواء‎

ـ تطرق اتصال هاتفي بين مسؤول ودبلوماسي “شرقي” إلى ما كشف عنه مؤخراً من طلب رسمي بتدخل بلاده في ‏الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة‎.

ـ فوجئت أوساط نيابية وإعلامية بأسماء في “اللائحة الصفراء”، كان من شأنها أن تعمّق “الأزمة الشخصية” في ‏ما يتعلق بمسار التشكيل‎!

ـ أثارت عمليات تطعيم وزير الصحة لعدد من الشخصيات ضجة على مواقع التواصل، لأسباب غير مفهومة أو ‏مبررّة‎.‎

النهار‎

ـ بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار ‏اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون‎.

ـ سجل امتناع احد التلفزيونات الاساسية عن النقل المباشر لكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى استشهاد ‏والده‎.

ـ يحاذر مرجع نيابي الدخول في تصعيد سياسي مع مرجع رئاسي وتياره، على خلفية حساسية ذلك بالنسبة الى ‏توأمه ضمن طائفتهما، ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة‎.

ـ لوحظ أنّ برودة سياسية وقضائية أحاطت بملف التحقيقات حول انفجار المرفأ لاعتبارات داخلية ودولية، في ظل ‏معلومات عن تحريك الملف في وقت غير بعيد‎.‎

الأنباء

– خطوة لافتة لدولة كبرى تجاه مرجعيتين لبنانيتين وذلك بعد ساعات من انكشاف محاولة فريق لبناني بإقناعها نسف ‏مبادرة دولية تشكل خشبة خلاص وحيدة للبلد‎.‎

– استحقاق وطني أساسي ينتظر نتائج زيارة دولية مرتقبة إلى المنطقة التي سيحضر فيها هذا الملف بقوة‎.‎

المصدر: صحف