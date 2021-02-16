نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن بشأن إيران والفلسطينيين

أقر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما “قوية للغاية”.

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة تجاهل بايدن نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن جدول مكالمات بايدن مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 في تلفزيون العدو: “سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير”.

المصدر: وكالة رويترز