نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن بشأن إيران والفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2021 - 02:58

نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن بشأن إيران والفلسطينيين

منذ 29 mins 16 February، 2021
بنيامين نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

أقر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما “قوية للغاية”.

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة تجاهل بايدن نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن جدول مكالمات بايدن مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 في تلفزيون العدو: “سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة