“الجهاد”: هناك تقصير كبير بحق الأسرى بسجون العدو الاسرائيلي

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان الاثنين إن “صورة الأسير المريض بالسرطان حسين المسالمة وهو يرقد على سرير المستشفى تدمي القلوب وتظهر مدى التقصير بحق الأسرى”.

وأضاف عدنان “أدعو أهلنا وشعبنا للتحديق في عيون أخينا الأسير حسين المسالمة ورؤية سنوات القهر والمعاناة في الأسر له ولإخواننا الأسرى”، وأكد أن “مشهد الأسير المسالمة يوضح مدى عجزنا وتقصيرنا بحق أسرانا”.

يذكر ان سلطات العدو أن أصدرت الأحد قرارا بالإفراج عن الأسير حسين المسالمة (38 عاما) من مدينة بيت لحم، بعد اعتقال دام 19 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم