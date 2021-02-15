مراسل المنار: اصابة عسكري في الجيش اثر إنحراف سيارة واصطدامها بحاجز للجيش على طريق عام مجدليا قضاء زغرتا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 18:28

مراسل المنار: اصابة عسكري في الجيش اثر إنحراف سيارة واصطدامها بحاجز للجيش على طريق عام مجدليا قضاء زغرتا

منذ 7 mins 15 February، 2021
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