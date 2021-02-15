الخارجية الروسية: اتصال بين الحريري وبوغدانوف بحث في الازمة الاجتماعية والسياسية وتشديد على ضرورة التشكيل السريع للحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 18:28

الخارجية الروسية: اتصال بين الحريري وبوغدانوف بحث في الازمة الاجتماعية والسياسية وتشديد على ضرورة التشكيل السريع للحكومة

منذ 1 ساعة 15 February، 2021
الخارجية الروسية
لبنان

عمم المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، البيان الصادر عن الخارجية الروسية وفيه، انه “جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس الحريري والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وتناول الحديث خلال الاتصال مسألة الازمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على اغلبية الاصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشال عون.

كما تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا، بما في ذلك ارسال دفعة لقاحات الى بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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