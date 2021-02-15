الهيئة الصحية الاسلامية: نفذنا 1630 مهمة خلال الـ48 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بالهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاثنين ان “مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية نفذت 1630 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية”.

ولفت البيان الى ان المهمات المنفذة توزعت على الشكل الاتي :

– 156 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 40 حالات وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن).

– 85 خدمة تعقيم .

– 56 نشاط توعوي.

– 942 تدخل منزلي اسعافي.

– 270 مهمة اعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 79 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية

– 2 خدمة نقل مصابين او مشتبه في إصابتهم من مطار بيروت الدولي.

– بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر ان عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية – في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 4272 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط )، ودفن 1261 متوفيا بالفيروس من اصل 3961 في لبنان، بالاضافة الى 51859 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام