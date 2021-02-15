#التحكم_المروري: إعادة فتح السير على جادة شارل الحلو بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 16:40

#التحكم_المروري: إعادة فتح السير على جادة شارل الحلو بالاتجاهين

منذ 29 mins 15 February، 2021
أخبار موقع المنار

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