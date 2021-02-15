الوزير وزني التقى رئيس ديوان المحاسبة: قطع الحساب أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 16:40

الوزير وزني التقى رئيس ديوان المحاسبة: قطع الحساب أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية

منذ 59 mins 15 February، 2021
الوزير غازي وزني
لبنان

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس، وسلم بدران الوزير وزني تقريرا عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة وتقريرا خاصا حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة.
وقال وزني إن “قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية وأنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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