التحكم المروري: قطع السير على جادة #شارل_الحلو بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 16:40

التحكم المروري: قطع السير على جادة #شارل_الحلو بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المواطنين

منذ 1 ساعة 15 February، 2021
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