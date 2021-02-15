وزارة الإعلام واليونسكو: إنتهاء فترة التسجيل في ورش التدريب نظرا لتخطي العدد المطلوب والإعلان عن دورات لاحقة

أعلنت وزارة الإعلام ومكتب اليونسكو في بيروت، في بيان، أن”طلبات التسجيل في الورش التدريبية الإفتراضية الأربع التي كانت أعلنت عنها حول “الصحافة خلال وما بعد جائحة كوفيد ـ 19″ والمخصصة للاعلاميين خلال شهري شباط وآذار، قد تخطت العدد المطلوب، نظرا للاقبال الكثيف عليها، وبالتالي أصبح من المتعذر التسجيل”.

وذكر البيان انه”سيتم اليوم إرسال رابط على البريد الإلكتروني للمشاركين الذين تم اختيارهم في الدورة الأولى، وفقا لكل من الأولويات التي حددها كل مشارك في طلب التسجيل، وللقدرة الإستيعابية للمشاركة. كما سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لبقية المشاركين تشرح تفاصيل مشاركتهم في الدورات اللاحقة”.

وأشار الى أنه “سيتم فتح الباب لدورات لاحقة يعلن عنها في حينه، لمن تعذر عليهم التسجيل، للسبب المذكور أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام