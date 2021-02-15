قوى الامن: توقيف شخصين في ضهر البيدر سرقا سيارة من الجديدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:”قرابة الساعة الخامسة والنصف من فجر تاريخ 13-2-2021، ضبط عناصر حاجز ضهر البيدر سيارة مسروقة من نوع “كيا – ريو” لون جردوني، يقودها: -ع. ج. (مواليد عام 2003 لبناني) ويرافقه شقيقه: -ع. ج. (مواليد عام 2002). بالتحقيق معهما من قبل مخفر ضهر البيدر، اعترفا أنهما سرقا السيارة عند منتصف الليل من محلة الجديدة – سد البوشرية، لصالح شخص يدعى: (ر. م.) مجهول باقي الهوية من بلدة الكواخ – الهرمل، وذلك مقابل مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، يستلمونها منه في الكواخ، بعد أن يسلما السيارة إلى شخص من قبله في بلدة بريتال. سلمت السيارة إلى مالكتها، التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام