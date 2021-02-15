“زيادة قياسية”… أسعار خام برنت تعود إلى ما قبل عام مضى

أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، أن سعر خام برنت ارتفع فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 يناير/كانون الثاني 2020.

وبحلول الساعة (02.09 بتوقيت موسكو) ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/نيسان بنسبة 0.83 بالمئة لتصل إلى 63.18 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس/آذار – بنسبة 1.27 بالمئة، إلى 60.47 دولارا للبرميل.

ومنذ بداية فبراير/شباط الحالي، ارتفعت أسعار النفط بشكل شبه مستمر حتى يوم الأربعاء الماضي، 10 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي، هو “إجراءات تحالف “أوبك +” بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام بعد بدء استخدام اللقاحات في عدد من دول العالم.

وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، وافقت بعض دول “أوبك +” على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل في السعودية. كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة “أوبك”، في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

المصدر: سبوتنيك