مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا ًبرشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 03:48

مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا ًبرشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق

منذ 2 ساعة 15 February، 2021
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