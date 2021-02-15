بالفيديو ..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء #دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 02:00

بالفيديو ..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء #دمشق

منذ 9 mins 15 February، 2021
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

المصدر: موقع المنار

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