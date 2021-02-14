مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 14-02-2021

ابتداءً من اليومِ وُضعت الحملةُ الوطنيةُ للقاحِ ضدَّ كورونا على سكتِها، في انجازٍ حملَ لبنانَ الى جدولِ الدولِ التي سبقتهُ في هذه الخطوة، ورَفعت الآمالَ بخروج ٍآمنٍ من اجواءِ الجائحةِ العنيدةٍ، ولو بعدَ حين..

الاطباءُ الفئةُ الاكثرُ عُرضةً للفيروس القاتلِ وعوارضِه بادروا لاخذِ اللقاحِ في عددٍ من مستشفياتِ بيروتَ، وغداً في المناطقِ، لاهميةِ ذلكَ في حمايتِهم واكمالِ مهامِهم، ولتشجيعِ الاخرينَ من اللبنانيين المعنيين جميعاً بالمحافظةِ على الوقايةِ كثنائيةٍ ضروريةٍ معَ اللقاحِ على طريقِ الخروجِ من عصفِ الازمةِ المنتشرةِ في كلِّ المناطق..

في العاصفةِ السياسية، التصعيدُ على أشَدِّهِ على خطِّ التاليف، والمواقفُ تلازمُ التعطيلَ وتقتربُ احياناً من التهديد، وتدفعُ البلدَ الى مجهولٍ بلا معالمَ ولا توقعات.. فمن يتحملُ تداعياتِ النبرةِ المرتفعةِ والبحثِ الدائمِ عن فرضِ التشنج؟

وهل هكذا تُفتحُ الابوابُ للتفاوضِ والتواصل، ام انَ المشكلةَ في وادٍ والصراخَ يكونُ مقصوداً في وادٍ آخر؟

اليوم، ثبَتَ بالدليلِ القاطعِ انه لا جدوى من هدرِ الوقتِ كما يقولُ معظمُ الداعينَ الى التلاقي السياسي، فخدمةُ المواطنِ بانجازِ التاليفِ معطلةٌ تماماً، والدولةُ يجرُها البعضُ الى موتٍ سريريٍ بعدما سلبوها قدرتَها على اعانةِ نفسِها، والحفاظِ على ما تبقى فيها من رمق.

اليومَ في الرابعَ عشرَ من شباط/فبراير اتمت ثورةُ الشعبِ البحريني سنتَها العاشرة، متمتعةً بانفاسٍ عميقةٍ نحوَ تحقيقِ النصر، وهذه ثابتةٌ اكدَها اليومَ مظلومو هذا الشعبِ وقياداتُه المصرةُ على التمسكِ بالسلميةِ من جهةٍ وبحقِ الدفاعِ عن الحقوقِ المسلوبةِ والوفاءِ للدماءِ التي ازهقها نظامُ آلِ خليفة على مدى عشرِ سنوات، من جهةٍ أخرى.

المصدر: قناة المنار