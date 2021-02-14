شكري يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري أشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الإفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكدا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات فى ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد.

وأضاف حافظ أن شكري شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية أعربت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويحمي دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

المصدر: اليوم السابع