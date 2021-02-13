مصادر المنار: لقاء عون الحريري الأخير نعى أي إمكانية لولادة حكومة قريباً

لم يكن لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريريلقاء كسر جليد بقدر ما كان لقاءً قال فيه الرئيس الحريري للفرنسيين: “كارمتكم بهذه الزيارة”، بحسب ما أفادت مصادر المنار، التي قالت إن نتائج لقاء عون – الحريري نعى أي إمكانية لولادة حكومة قريباً.

وقالت المصادر إن الفرنسيين مارسوا ضغطًا على أطراف معنية بالتّأليف للتنازل عن مطلب حكومة العشرين وزيرا والستة وزراء كحصة لرئيس الجمهورية، وأضافت أن المشكلة الحكومية في شكلها هي داخلية بامتياز، لكن بالابحار قليلا أبعد يظهر بعدها الخارجي.

ولفتت المصادر إلى أن العبرة ليست في أن لا يكون الحريري مرنًا بالمطلق بل أن لا يكون مرنًا أمام الرئيس عون والتيار الوطني الحرّ حليفي حزب الله، وختمت بالقول إن “عدم تشكيل الحكومة يضرّ بالجميع وقبلهم بالبلد ، وهو ليس خسارة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ فقط، بل للرئيس المكلّف أيضاً”.

المصدر: المنار