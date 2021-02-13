جمعية الإمام المنتظر (عج) العالمية نظمت لقاء اليوم الموعود الفكري السبعين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 21:04

جمعية الإمام المنتظر (عج) العالمية نظمت لقاء اليوم الموعود الفكري السبعين

منذ 48 mins 13 February، 2021
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ثقافي وديني - صفحات منوعة

نظمت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري السبعين بمناسبة ذكرى  ولادة الإمام محمد الباقر والإمام علي الهادي “عليهما السلام”، على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

افتتح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية، وكانت كلمة لحجة الإسلام سماحة الشيخ محمد طليس بيّن أهمية المواظبة على أعمال شهر رجب. وبدوره رئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق ألقى الضوء على سيرة الإمامين الباقر والهادي “عليهم السلام” لافتاً إلى ضرورة دراسة  حياتهما من كل الجوانب مشدداً على التأسي بهما خصوصاً في هذه الظروف الراهنة القاسية والصعبة. وختم بدعاء شهر رجب من مقام السيدة خولة”ع”.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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