وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 46 وفاة و2906 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 21:04

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 46 وفاة و2906 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 52 mins 13 February، 2021
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