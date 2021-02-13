الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: حركة حماس تقدر عاليًا انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 21:04

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: حركة حماس تقدر عاليًا انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من فعاليات الجمعية البرلمانية للمتوسط بسبب مشاركة وفد يمثل الاحتلال

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
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