مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال بالمنطقة الجنوبية من بلدة قُصرة بعد اقتحام مستوطنين للمكان (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 21:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الصحة اللبنانية: تسجيل 46 حالة وفاة و2906 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
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وزير الصحة حمد حسن: استطاعت الحكومة رغم كل التحديات تحقيق هذا الحلم باستيراد لقاحات فيروس كورونا
حمد حسن: لن ننسى السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي في مكافحة انتشار فيروس كورونا رغم وصول اللقاح
حسن: اللقاح سيصل الى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية او طائفية وسيصل الى كل مقيم على الأرض اللبنانية
مصرف لبنان: أرسلنا كتاباً الى وزارة المال يفيد بضرورة اعتماد خطة لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها
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النائب سيزار أبي خليل للمنار: لرئيس الجمهورية دور ميثاقي في تأليف الحكومة وخطاب الحريري بالأمس من بعبدا مرفوض
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وكالة الصحافة الفرنسية: خبراء منظمة الصحة العالمية يطلبون مزيداً من البيانات من الصين بشأن أولى الإصابات بفيروس كورونا
زلزال بقوة 7 درجات يهز فوكوشيما وانقطاع التيار الكهربائي عن 800 الف منزل في طوكيو و8 محافظات جراء الزلزال
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الناطق الرسمي لانصار الله: دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية
الأمن اليمني يتمكن من ضبط خلية خطيرة تابعة لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء
الأمم المتحدة ترحب بإلغاء واشنطن تصنيف أنصار الله في اليمن وتأمل أن تسهم الأفعال الأمريكية بحل سياسي لإنهاء الصراع
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الخارجية الإثيوبية: القوات السودانية تخطت الحدود ونهبت ممتلكات المواطنين ولا نزال نؤمن بالحوار الذي يصب في مصلحة الشعبين
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
البيرو تسجل رقماً قياسياً من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال بالمنطقة الجنوبية من بلدة قُصرة بعد اقتحام مستوطنين للمكان (قناة الأقصى)
منذ 1 ساعة
13 February، 2021
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