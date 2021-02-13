مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 13-2-2021

دخلَ لبنانُ اليومَ في مرحلةِ اللقاحِ ضدَ كورونا من دونِ ان يخرجَ من دوائرِ اشتدادِ المخاطرِ التي يفرضُها هذا الوباءُ الذي ما زالَ يحصدُ عشراتِ الوفياتِ يومياً والافَ الاصابات.

وبالمواعيدِ التي ضربتها وزارةُ الصحةِ قبلَ اسابيعَ وصلت الدفعةُ الاولى من لقاحِ فايزر الى مطارِ بيروت الدولي على ان تنطلقَ حملةُ التلقيحِ يومَ الاثنينِ في مركزً خاصةٍ موزعةٍ على الاراضي اللبنانية.

وفي كلامِ كلِ الخبراءِ والمختصين، فان مشوارَ اللقاحِ ليس قصيراً وهو يرتبطُ بموافقاتِ شركاتٍ عالميةٍ اخرى لمدِ لبنانَ بلقاحاتِها ، وكذلك بالتزامِ اللبنانيين بالوقايةِ الدائمةِ للسيطرةِ على الانتشارِ المتسعِ للفيروس منذُ فترةِ راسِ السنة.

واذ تبقى مواجهةُ كورونا على راسِ الاولوياتِ حاليا، فان تاليفَ الحكومةِ لا يقلُ درجةً في الضروراتِ بعدما اطاحت ازمتُه بكلِ المعاييرِ السياسية، وخصوصاً مع بدءِ مرحلةٍ جديدةٍ من تعقيدِ التواصل، وبعدَ مواقفِ الرئيسِ المكلفِ سعد الحريري بالامسِ من قصر بعبدا وفرضِ الشروطِ بدلَ المساهمةِ في وضعِ الازمةِ على سكةِ الحل.

وحتى يتبينَ الخيطُ الداخليُ من الخارجي في هذا التازيمِ الجديد، لا شكَ انَ تأخيرَ التاليفِ يُضرُّ بالجميعِ وقبلَهم بالبلدِ كما اكدت المصادرُ المعنيةُ للمنارِ، واضافت ان عدمَ تشكيلِ الحكومةِ ليس خسارةً لرئيسِ الجمهوريةِ والتيارِ الوطني الحرّ فقط، بل للرئيسِ المكلّفِ أيضاً.

والى ان تُكتبَ للبنانيينَ الراحةُ السياسية، فانهم ينظرونَ الى كلِّ محطاتِ المجدِ التي صنعوها متنفسا ًومواساةً لهم كما الحالُ في ذكرى القادةِ الشهداءِ والتضحياتِ العظيمةِ التي جرّت الاحتلالَ الى قعر ِالهزيمةِ واجبرتهُ على الاعترافِ مذعنا ًبانه يواجهُ قوةً لم يَعتَد مثلَها، وتجعلُه مربَكاً في حساباتِه وسياساتِه على الدوام، بحسب ما ينقلُ الاعلامُ الصهيوني حول َسيناريوهات ِالمناورات ِالمتكررة ِعلى الحدود مع لبنان.

المصدر: قناة المنار