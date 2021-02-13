الوزير حب الله: بدأت وحدات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصناعة مداهمة المؤسسات والمتاجر التي تحتكر الاسمنت وتتلاعب بأسعاره – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 19:24
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النائب سيزار أبي خليل للمنار: لرئيس الجمهورية دور ميثاقي في تأليف الحكومة وخطاب الحريري بالأمس من بعبدا مرفوض
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زلزال بقوة 7 درجات يهز فوكوشيما وانقطاع التيار الكهربائي عن 800 الف منزل في طوكيو و8 محافظات جراء الزلزال
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البيت الأبيض: إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي فواشنطن ستفعل الشيء نفسه
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رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن توقيع الخرطوم على الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي هو لاقتناعها بأهمية "نشر قيم التسامح"
الخارجية الإثيوبية: القوات السودانية تخطت الحدود ونهبت ممتلكات المواطنين ولا نزال نؤمن بالحوار الذي يصب في مصلحة الشعبين
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
ماريو دراغي يشكل حكومة جديدة في إيطاليا خلفاً لحكومة جوسيبي كونتي وقد نالت تأييداً برلمانياً واسعاً
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
البيرو تسجل رقماً قياسياً من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حب الله: بدأت وحدات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصناعة مداهمة المؤسسات والمتاجر التي تحتكر الاسمنت وتتلاعب بأسعاره
منذ 2 ساعة
13 February، 2021
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