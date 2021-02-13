الصحة الفلسطينية: تسجيل 15 وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بوباء كورونا و779 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، بينما سجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة و3 حالات وفاة أخرى في مدينة القدس المحتلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية 27، طولكرم 27، الخليل 44، بيت لحم 72، ضواحي القدس 41، جنين 20، سلفيت 54، رام الله والبيرة 88، نابلس 42، أريحا والأغوار 8، طوباس 2، مدينة القدس 338 (في يومين)، قطاع غزة (175)”.

المصدر: فلسطين اليوم