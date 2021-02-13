الرئيس الإيراني: يجب تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد

أکد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على”تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد وخاصة بالنسبة للقادمين من الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا”.

وأشار روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة کورونا إلى”مرور عام على دخول فيروس كورونا إلى إيران”، وقال:”إن الجميع واجه جائحة كبيرة لم يكن بتصور أحد أن تكون بهذا الحجم من المصائب والاضرار فهي مصيبة كبيرة لا مثيل لها خلال القرن الأخير”.

وقال إن”عشرات الملايين من الناس في العالم أصيبوا بالمرض ومئات الآلاف توفوا وأن هذا الفيروس يشهد طفرات، مبينا أن علماء الدول المختلفة بذلوا جهودهم لعلاجه وتم إنتاج أدوية باهظة الثمن ولكن لم تكن مؤثرة بشكل فاعل في القضاء عليه”.

وأكد ضرورة الحرص على السيطرة على الوضع الراهن کي لا نواجه الموجة الرابعة من کورونا، وقال:” إنه يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر”.

وأضاف:” أمر آخر يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانًا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة انتشار الفيروس”.

وشدد الرئيس روحاني على”ضرورة تشديد الرقابة عند منافذ الدخول للبلاد وخاصة بالنسبة للقادمين من الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا”.

المصدر: مواقع