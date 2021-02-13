مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال ليبية مجمدة

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، السبت، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ”الانتصار المهم لليبيا”.

وأضاف السفير السني أن “المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد “تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”.

وشكر السني الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس، بحسب ما قال.

يشار إلى أن مؤسسة بلجيكية تدعى GSDT “الصندوق العالمي للتنمية المستدامة”، كانت قد قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.

المصدر: روسيا اليوم