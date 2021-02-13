محمد علي الحوثي: لإيقاف سلوك أمريكا الخبيث باستمرار العدوان والحصار على اليمن

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن إعلان وزير الخارجية الاميركي انطونيو بلينكين بسحب اعتبار انصار الله “منظمة ارهابية” يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته الإدارة الاميركية السابقة.

وأوضح الحوثي الجمعة ان “هذا القرار الاميركي يؤكد أن الأعداء والخصوم يشهدون بدفاع أنصار الله المشروع في معركة الدفاع عن الوطن والذود عن السيادة وان لا شرعية لأي قرار مسقبلا”، واضاف “لذلك ننظر أن التراجع عن قرار التصنيف أمر ايجابي كون عواقبه على الشعب اليمني المحاصر وتؤلمنا معاناته”.

وتابع الحوثي “نترقب أيضا قرارات جديدة بإيقاف سلوك أمريكا الخبيث باستمرار العدوان والحصار والحظر الجوي والبحري لموانئ الجمهورية اليمنية”، واضاف ان ذلك “تهيئة لخطوات السلام ووقفا لازدياد المجاعة أو استمرارها بفعل القيود المفروضة من رباعية العدوان التي أقرت استراتيجية العدوان وتضع أمريكا -من ترأس اجتماعاتها- خططها السنوية”.

المصدر: تويتر