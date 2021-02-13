“فورين بوليسي”: ضغوط على بايدن لإلغاء صفقات السلاح مع السعودية

ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الاميركية أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لمزيد من الضغوط كي يلغي صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع السعودية والإمارات”.

وقالت المجلة الجمعة “أول خطوة اتخذها بايدن في السياسة الخارجية مثلت تحولا بـ180 درجة في العلاقات مع السعودية، حيث قطع الدعم العسكري للسعودية في اليمن، وجمد صفقات أسلحة معها وعين مبعوثا خاصا إلى اليمن لمتابعة المفاوضات من أجل تسوية سلمية”.

وأضافت المجلة “رحبت الجماعات التقدمية في الولايات المتحدة بكل هذا، لكنها ترى أنها ليست كافية”، وتابعت “هناك 40 جماعة وعدد كبير من الأفراد المؤثرين، طالبوا بايدن بإلغاء صفقات سلاح تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مع السعودية والإمارات وبشكل دائم”.

وذكرت المجلة أن “رسالة بعثت إلى الإدارة الاميركية، أشارت إلى أن التيار التقدمي الذي ساعد في وصول بايدن إلى البيت الأبيض يحاول زيادة الضغوط على الإدارة الجديدة من أجل دعم أهداف عدة في السياسة الخارجية وبالتركيز على علاقات واشنطن مع السعودية والإمارات تحديدا”، وتابعت “احتوت الرسالة على دعوة لبايدن أن يلغي 28 صفقة سلاح إلى دول الخليج وبقيمة 36.5 مليار دولار، وبما فيها مقاتلات أف-35 للإمارات وقنابل للسعودية تستخدم في اليمن”.

المصدر: روسيا اليوم