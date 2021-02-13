“مستشفى الحريري” يتسلم الدفعة الأولى من اللقاح ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 00:48

“مستشفى الحريري” يتسلم الدفعة الأولى من اللقاح ضد كورونا

منذ 57 mins 12 February، 2021
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

علن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت الجمعة عن استلام الدفعة الأولى من لقاح “فايزر- بيونتك” المضاد لوباء كورونا.

وقال المستشفى في بيان له غنه “سيستلم اللقاحات من وزارة الصحة العامة بعد ظهر السبت باعتباره أحد مراكز التلقيح الرسمية المعتمدة من الوزارة”.

ولفت البيان الى انه “سيتم تخزين هذه اللقاحات فور استلامها في برادات معدة وفقا لمعايير الحفظ المطلوبة، للمباشرة صباح الأحد 14 شباط بحملة التلقيح الأولى ضد الوباء للعاملين في مجال الرعاية الصحية من داخل المستشفى”.

واوضح البيان انه “أثناء إطلاق هذه الحملة سيقوم فريق من الاختصاصيين المدربين بتقديم شرح مفصل عن مراحل أخذ اللقاح والإجراءات المعتمدة داخل المركز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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