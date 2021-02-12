مصادر المنار: لم يُحدث لقاء ماكرون ـ الحريري فرقا إيجابيا في المضمون الحكومي، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ولا سيّما أنّ الحريري تعاطى على قاعدة “هذا ما لدي واصطفلوا” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 21:28

مصادر المنار: لم يُحدث لقاء ماكرون ـ الحريري فرقا إيجابيا في المضمون الحكومي، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ولا سيّما أنّ الحريري تعاطى على قاعدة “هذا ما لدي واصطفلوا”

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
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