مصادر المنار: في موضوع الأسماء وافق الحريري على تسمية الرئيس عون لوزرائه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 21:28

مصادر المنار: في موضوع الأسماء وافق الحريري على تسمية الرئيس عون لوزرائه

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
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