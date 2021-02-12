مصادر المنار: بالنسبة لعدد الوزراء في الحكومة، لم يناقش الحريري الامر مع رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة من 20 وزيرا، حيث أبلغه الحريري كما أعلن أنه متمسك بحكومة من 18 وزيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 21:28

مصادر المنار: بالنسبة لعدد الوزراء في الحكومة، لم يناقش الحريري الامر مع رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة من 20 وزيرا، حيث أبلغه الحريري كما أعلن أنه متمسك بحكومة من 18 وزيرا

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
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