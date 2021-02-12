تقرير لقوى الامن عن حالات الفيروس في السجون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1 – وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى /710/ حالات من أصل العدد الإجمالي /821/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3086/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، وحالتان أدخلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

2 – /89/ حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.

3 – في سجني نساء بعبدا وزحلة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /49/ حالة إيجابية في الأول و/8/ حالات إيجابية في الثاني.

4- حالتان إيجابيتان واحدة في نظارة فصيلة المنية، /1/ حالة واحدة في مخفر السفيرة، و/صفر/ حالات في مخفر شكا البحري.

5- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، أجريت فحوصات (PCR Tests) في خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة، وتبين وجود حالتين إيجابيتين.

6- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت فلا توجد حالات إيجابية.

تذكر المديرية أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام