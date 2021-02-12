المفاوضات حول رفع العقوبات عن “التيار الشمالي-2” تجري بين وزارتين ألمانية واميركية ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة حتى الآن (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 17:58

المفاوضات حول رفع العقوبات عن “التيار الشمالي-2” تجري بين وزارتين ألمانية واميركية ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة حتى الآن (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
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