#صور من باحات الأقصى بعد صلاة الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 16:10

#صور من باحات الأقصى بعد صلاة الجمعة

منذ 40 mins 12 February، 2021
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خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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