إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير جرير شرق رام الله (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 14:18

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير جرير شرق رام الله (قناة الأقصى)

منذ 38 mins 12 February، 2021
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