إصابات بالرصاص الإسفنجي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 14:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الساعة 08:30 مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي في بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ساعات على وصوله من العاصمة الفرنسية باريس
الرئيس الحريري: تشاورت مع الرئيس عون وسأكمل مشاوراتي وليس هناك تقدم وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه
الحريري: ثمة مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وما لم تتشكل حكومة اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون استقبل الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة
رئاسة الجمهورية: تبين أن الرئيس الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: نرفض الدعوة للوصاية الدولية لأنها دعوة للاستقواء بالخارج
وزارة الصحة العامة: 63 وفاة و3136 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الإمام السيد علي الخامنئي يتلقى رسالة تهنئة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في ذكرى انتصار الثورة
رئيس السلطة القضائية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي: التعاون مع الدول الجارة يُعدّ أولوية للجمهورية الاسلامية الايرانية
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مصادر يمنية: القوات الصاروخية تسدد ضربات باليستية متوالية على معسكري "صحن الجن" و"قوات الامن الخاصة" في مدينة مأرب
المبعوث الأممي الى اليمن: هناك فرصة فريدة تتمثل بوجود زخم دولي لتسوية النزاع للوصول لسلام مستدام في اليمن
مراسل المنار: أكثر من 15 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
3 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الاتحاد الاوروبي: سنبحث فرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية في الـ 22 من الشهر الجاري
الخارجية الالمانية: تصريحات لافروف بشأن قطع علاقات موسكو مع الاتحاد الاوروبي تبعث على القلق
رويترز: أكثر من 120 جمهورياً يدرسون تأسيس تيار منشق داخل الحزب الجمهوري بسبب أداء الرئيس السابق دونالد ترامب
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها
الأمم المتحدة: إصابة 28 عنصراً من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف قاعدتهم وسط مالي
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إصابات بالرصاص الإسفنجي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 39 mins
12 February، 2021
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