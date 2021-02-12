التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد يستمر حتى الخريف المقبل

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل سارية حتى فصل الخريف المقبل وفقا لخطط تدرسها الحكومة.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقريرها أن خارطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل العام تضع تصورا لاستمرار وضع الناس للكمامات والبقاء متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة.

وبحسب تقرير، يعتقد العلماء أنه قد يكون ضروريا مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

المصدر: سبوتنيك