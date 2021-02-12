وسط قلق “أوبك”.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط اليوم منهية موجة مكاسب قياسية، بعد أن قالت “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية إن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يحدان من فرص تعاف سريع للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.74 بالمئة إلى 60.69 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77 بالمئة أيضا إلى 57.79 دولار للبرميل.

وكان “برنت” قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، في حين ارتفع خام “غرب تكساس لثمانية أيام متتالية”، ويتجه الخامان نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ يناير 2019.

وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ يناير 2020.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى “أواندا” في نيويورك: “أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة فبراير إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن”.

المصدر: رويترز