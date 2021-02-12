عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 12 شباط 2021

العناوين

الأخبار:

– مصرف لبنان يهدّد بالعتمة: لا دولارات للكهرباء

– حركة فرنسيّة… بلا حكومة

– «حكومة ماكرون» عالقة على خط باريس ــ الخليج

– كورونا: الاصابات 7 أضعاف المُعلَن

– 35% نسبة المناعة المجتمعية: الإصابات الفعلية سبعة أضعاف المعلنة

‫- رفع الدعم عن القطاع الزراعي: سقوط آخر أعمدة الإنتاج

– التضخّم 84 في المئة عام 2020

– تشييع لقمان سليم

‫- موسكو تعيد تفعيل الحوار: تفاهمات أوّليّة بين دمشق و«قسد»

البناء:

– بلينكن يعلن التفاهم مع الرياض على آلية للتسوية اليمنيّة… وأنصار الله يتقدّمون نحو مأرب

– الحريريّ يكشف نتائج زيارته الى باريس بامتعاض جنبلاط… وترجيح الـ 20 وزيراً؟

– تشييع لقمان سليم في الضاحية بحضور السفيرة الأميركيّة… وتساؤلات حول الهاتف

الديار:

– مفاعيل “عشاء” باريس مجمدة بانتظار الاجوبة السعودية والمرونة الاميركية

– فرنسا تسعى لدى الرياض لرفع “الفيتو” عن الحريري دون التزامات مالية !

– تحقيقات جريمة المرفأ في “حلقة مفرغة” وطريق التدقيق الجنائي “سالكة” ؟



اللواء:

– اقتحام أميركي غربي للضاحية: لمحاسبة قتلة لقمان سليم!

– استئناف المبادرة بعد جولة ماكرون الخليجية.. ورواتب القطاع العام تنتظر الموازنة



الجمهورية:



– الحكومة أو عقوبات جديدة

– السفيرة الاميركية في الضاحية

– الحريري عاد بأفكار فرنسية.. ونزاع على حكومتي الـ 18 و20



النهار:

– لا حلحلة حكومية وماكرون لن يعدّل مبادرته



الأنباء:

– اللقاح بالتوازي مع التشدد في إجراءات الوقاية يُوصل اللبنانيين الى أمانٍ صحي

– فريق التعطيل يضرب فرص إنقاذ لبنان.. عون يضع تشكيلة الحكومة في جارور التشكيلات القضائية

الاسرار

البناء



– قالت مصادر اقتصادية إن التباطؤ في تطبيق ترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر فقراً بعد سنة من بدء المناقشات بالمشروع وإنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار من وقتها على الدعم الفوضويّ يعني أن الاهتراء في مؤسسات الدولة ليس مشروطاً بطبيعة القوى السياسية التي تتشكّل منها الحكومة.

– قالت مصادر يمنية إن مراقبة كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع قتل الصحافي جمال خاشقجي بعد إعلان الرئيس جو بايدن أن صاحب القرار بالقتل هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكشف صدقيّة إدارة بايدن في ملفات المنطقة، خصوصاً الملف اليمني المرتبط مباشرة بجدية واشنطن في التعامل جدياً مع ولي العهد صاحب الحرب على اليمن.

النهار



– تؤكد بعض أوساط تيار سياسي بارز، أنّ مشاركة وزير ونائب سابق في تشييع لقمان سليم إنّما هي شخصية، ولكنّ التيار لا يمانع وموقفه واضح في هذا السياق.

– تفاجأ اوساط تربوية بهذا الكم من القرارات المتّخذة من قبل وزير التربية حول المسار التربوي الراهن، في وقت ما زالت صورة ما تبقى من العام الدراسي ضبابية من وباء كورونا إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

– علق وزير مسيحي سابق على القداس الذي اقيم امس في احد المستشفيات الحكومية في كسروان مفضلا عدم اقحام المؤسسات الرسمية في مناسبات دينية والاكتفاء بالخدمة الاساسية التي قامت من اجلها حتى لا تحتل الطوائف حيث هي اكثرية تلك المؤسسات.

الجمهورية



– تستعد مجموعة سياسية وحزبية للإعلان عن تحالف جديد لمقاربة الملفات بنظرة جديدة تشكل بديلاً من آلية الحكم اليوم.

– أبلغت شخصية روحية الى أحد زوارها أنها تستطيع أن تمون على شخصية سياسية من طائفة أخرى.

– طلب مرجع رسمي من مدير مرفق عام أساسي إستخدام كل ما لديه للدعم حتى الفلس الأخير، لإنقاذ نفسه على حساب المودعين.

اللواء



– يتصرف فريق السلطة على أساس أن القرار بيده، وعليه أن يتصرف، أو إعادة النظر بأداء حكومة تصريف الأعمال.

– قطعت محطة تلفزيونية عن غالبية أحياء إحدى الضواحي، والمحافظات المشمولة بهذا التدبير أيضاً، بعد ظهور إعلامي معروف…

– استبعد دبلوماسي مقيم في عاصمة أوروبية حصول انفراج حكومي، قريب، ورجح المضي في المراوحة، بانتظار بدء المحادثات العلنية الغربية – الإيرانية.

الأنباء



– أكد زعيم سياسي أنه سيتلقى حصراً اللقاح ضد فيروس كورونا، وفق الآلية المتبعة مع جميع المواطنين، وفي المركز المخصص لذلك.

– رغم إقفالها، فإن قناةً إعلامية سوف تواكب ذكرى وطنية سنوية عبر تغطية مباشرة استثنائية طوال يوم المناسبة.

المصدر: صحف