البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدعو لانسحاب القواتِ الأجنبية من اليمن

صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، بالأغلبية على قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن ووقف العدوان عليه.

وبحسب مصادر إعلامية فان مشروع قرار البرلمان الأوروبي يدعو إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن مع تأكيده بأنّ لا حل للأزمة في اليمن إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب.

ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن لدفع العملية السياسية للأمام.

من جهته، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤونِ الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنّ حرب اليمن أصبحت مصدراً لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، متعهداً بمواصلة الاتحاد الأوروبي العمل لتحقيق السلام والاستقرار عبر ما وصفه بالطريق الوحيد وهو الحل السياسي وبالتوافق بين كافة الأطراف.

المصدر: المسيرة نت