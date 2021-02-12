الخارجية الأمريكية: عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع المصالح الأمريكية والقدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي وهذا الموقف لم يتغير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 00:14

الخارجية الأمريكية: عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع المصالح الأمريكية والقدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي وهذا الموقف لم يتغير

منذ 29 mins 11 February، 2021
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