المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا بالستيا مناسبا باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 11 2021 - 22:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
منظمة الصحة العالمية: يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا حتى مع تفشي نسخ متحوّرة كذلك للأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاما
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 08:30 مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
وزارة الصحة العامة: 63 وفاة و3136 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
كتلة الوفاء للمقاومة: القوى السياسية كافة مدعوة لتوظيف مواقفها وجهودها من أجل حفظ لبنان وتحصين سيادته ومناعة شعبه
كتلة الوفاء: ما لم يتوافق اللبنانيون على منهجية إصلاحية للحكومات المقبلة فالتعثر سيبقى قائما وقدر اللبنانيين أن يتفاهموا
كتلة الوفاء للمقاومة: بيان الإدانة الذي أصدره حزب الله حول قتل الناشط لقمان سليم يعبر حكماً عن موقف الكتلة
كتلة الوفاء: نجدد مطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة العمل سريعاً على كشف مرتكبي الجريمة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة
العميد يحيى سريع: استهداف قاعدة الملك خالد يأتي ردًا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار
العميد سريع: الصاروخ الباليستي الذي استهدف قاعدة خميس مشيط من طراز جديد لم يكشف عنه سابقًا
وزارة الحرب الأمريكية: نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل في منطقة الشرق الأوسط دون حل مسألة الملف النووي الإيراني
الخارجية الروسية: أي عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي سيتم الرد عليها حتماً بالشكل المناسب
المبعوث الأممي الى اليمن: هناك فرصة فريدة تتمثل بوجود زخم دولي لتسوية النزاع للوصول لسلام مستدام في اليمن
المبعوث الأممي الى اليمن: نشهد ارتفاعاً في وتيرة الأعمال العدائية العسكرية واستمراراً للمخاطر التي تهدد حياة اليمنيين
قناة المسيرة: 25 غارة لطيران العدوان السعودي الأميركية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب
البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن لتسهيل الحوار السياسي بين أطراف النزاع
وكالة الصحافة الفرنسية: توقيف 3 أشقاء في ألمانيا والدنمارك بشبهة التحضير لهجوم إرهابي
الأمم المتحدة: مقتل 5 من قوات الأمن الأفغانية كانوا يرافقون بعثة أممية بكمين نصبه مسلحون قرب كابل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها
الأمم المتحدة: إصابة 28 عنصراً من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف قاعدتهم وسط مالي
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا بالستيا مناسبا باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة
منذ 1 ساعة
11 February، 2021
استهداف مطار خميس مشيط
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة
اليمن
التعليقات
ذات صلة
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: استهداف قاعدة الملك خالد يأتي رداً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على بلدنا
المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: الصاروخ الباليستي الذي استهدف قاعدة خميس مشيط من طراز جديد لم يكشف عنه سابقا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}