المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا بالستيا مناسبا باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 22:26

المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا بالستيا مناسبا باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة دقيقة

منذ 1 ساعة 11 February، 2021
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