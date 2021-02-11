الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يكشف سبب عدم اتصال بايدن بنتنياهو

كشف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكري الإسرائيلي عاموس يدلين عن سبب عدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يدلين، الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد” أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الخميس.

وقال يدلين “نتنياهو لم يحظ بشعبية لدى الحزب الديمقراطي منذ خطابه أمام الكونغرس عام 2015”. وتابع “الخطوة التي قام بها نتنياهو آنذاك تركت رواسب كبيرة للغاية”، مضيفا “علاقته أيضا مع دونالد ترامب أدت إلى عداء تجاهه في الحزب الديمقراطي، الذي يتمثل توجهه في نهج كل شيء بعيدا عن ترامب”.

ومضى يدلين “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفهم أننا لسنا في مركز العالم”، وقال “عندما دخل بايدن البيت الأبيض، واجه مشاكل خطيرة، خاصة في الداخل. والمشكلة الوحيدة التي يعاني منها الحزبان هي الصين، تليها روسيا وكوريا الشمالية، ويأتي الشرق الأوسط في ذيل القائمة”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع العودة بالعلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى “المواجهة” مثلما كان عليه الحال خلال ولاية باراك أوباما، قال يدلين “أتمنى ألا يحدث ذلك، فبايدن في الأصل صديق لـ”إسرائيل”، ولديه سجل بارز في التصويت لـ”إسرائيل”، وهو صديق شخصي لكثير من الشخصيات الاسرائيلية”.

يُشار إلى أنه، أمس الأربعاء، وفي حالة دبلوماسية نادرة، نشر سفير الكيان السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، رقم هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال به. وتساءل دانون، “إن كان الوقت قد حان للاتصال بزعيم “إسرائيل””، حسب قوله، لافتاً إلى أن بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وأستراليا.

المصدر: سبوتنيك