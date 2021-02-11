الهيئة الصحية الاسلامية: 747 مهمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن “مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 747 مهمة مختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الآتي: 96 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة، تجهيز 18 حالة وفاة من ناحية التغسيل والتكفين والدفن، 49 خدمة تعقيم، 25 نشاطا توعويا، 372 تدخلا منزليا اسعافيا، 136 مهمة إعارة مستلزمات طبية: جهاز أوكسيجين، قنينة أوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، وأوكسيميتر، 50 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية، إضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وأشارت إلى أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن 3943 مهمة نقل مصاب أو مشتبه باصابته او مخالط، ودفن 1212 متوفيا بالفيروس من أصل 3803 في لبنان، إضافة إلى 51729 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام