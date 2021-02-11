الأمن الداخلي في لبنان: توقيف أحد مروجي المخدرات برأس الدكوانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الخميس عن توقيف أحد مروجي المخدرات في منطقة رأس الدكوانة.

وقال المديرية في بيان لها “توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول نشاط أحد المروجين في مناطق المتن، على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها وتوصلت إلى تحديد هوية المروج، ويدعى س. ب. (مواليد عام 1984 لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم مخدرات”.

وتابع البيان “بتاريخ 5/2/2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة رأس الدكوانة، وضبطت بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف وهاتف خلوي عدد/2/ وسكين وبتفتيش منزله الكائن في المحلة ذاتها، عثر في داخله على كمية من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل علب بلاستيكية”.

واضاف البيان انه بالتحقيق مع الموقوف “اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن”، واوضح “أجري المقتضى القانوني بحقه، واودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام