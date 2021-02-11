“تجمع العلماء”: ليشكل الحريري حكومة تحظى بموافقة جميع الفرقاء أو فليعتذر

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الخميس “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاعلان وببيان واضح الأسباب التي تمنعه من تشكيل الحكومة، وأن يبادر دون إبطاء إما لتشكيل حكومة تحظى بموافقة الفرقاء جميعا وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية أو الإعتذار”.

وأكد التجمع أن “الوضع في لبنان يعاني من مخاطر أمنية ناتجة عن تحرك جهات مخابراتية تسعى لإيقاع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بل بين أبناء الطائفة الواحدة والمذهب الواحد”، وتابع ان “الهدف من وراء ذلك واضح جلي وهو إشغال المقاومة عن القيام بمهامها الأساسية”، ولفت الى ان “ذلك يترافق مع تحرك لخلايا إرهابية تكفيرية، قبض على بعضها ولا يزال بعضها الآخر حرا طليقا يتحين الفرصة للانقضاض على السلم الأهلي خدمة للمشروع الصهيوأميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام