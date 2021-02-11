وزارة الصحة: 12 حالة ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 9 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 شباط الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام